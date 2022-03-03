Son dakika haber: Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Bodrumlu turizmciler Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Bodrumlu turizmciler Türkiye'ye geldi

03.03.2022 13:51
Son dakika haber: Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Bodrumlu turizmciler Türkiye'ye geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden tahliye edilen 8 Türk turizmci, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden tahliye edilen 8 Türk turizmci, Muğla'daki Milas- Bodrum Havalimanı'nda karşılandı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'nın Harkiv kentinden tren ve kara yoluyla tahliye edilen 8 Türk turizmci, uçakla ülkeye getirildi.

Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen turizmciler çiçeklerle karşılandı. Duygusal anların yaşandığı karşılamada turizmcilere baklava ikram edildi.

Gazetecilere, Ukrayna'da bir turizm çalışması için bulunduklarını, İstanbul'a dönecekleri gün Harkiv Havalimanı'nın bombalandığını ve kentte mahsur kaldıklarını anlatan Adnan Maviyıldırım, "Harkiv'de dört gün bir otelde kaldık. Dört gün bizim için gerçekten çok zor geçti. Bombardıman, geliş günümüze kadar devam etti. Kaldığımız yer güvenliydi. Zaman zaman bizi sığınağa indirdiler zaman zamanda otelin lobi katında kaldık." dedi.

-"Bombaların arasından geçerek tren istasyonuna ulaştık"

Bölgede çok büyük kargaşa, çatışma ve yağma olduğunu söyleyen Maviyıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Görüşmeler olduktan sonra Harkiv Konsolos Yardımcısı bize 28 Şubat'ta tren kalkacağını söyledi. Ama gerçekten o tren istasyonuna ulaşmak çok güç oldu. Taksiyle bombaların arasından geçerek tren istasyonuna ulaştık. Yaklaşık 30 saat tren yolculuğumuz oldu. Trende yaklaşık 450 kişi vardı. Yolculuğun ardından Romanya sınırına vardık. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın tahsis ettiği otobüslerle Romanya sınırından Bükreş'e getirildik. Oradan da THY ile İstanbul'a, şimdi de Bodrum'dayız. Son dakikaya kadar kurtarılacağımızı biliyorduk. Yolculuğumuz yaklaşık 48 saati buldu. Allah orada kalanlara yardımcı olsun."

"Umudumuzu hiç kaybetmedik"

Özcem Tektaş ise çok uzun zamandır yolda olduklarını ve sevdikleriyle zaman geçirmeyi çok özlediğini dile getirdi.

Ali Gençer de başından bu yana döneceklerini bildiklerini ve umutlarını hiç kaybetmediklerini ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere destek veren tüm yetkililere teşekkür etti.

Gelen turizmcileri karşılan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, kavuşma sırasında duygusal anlar yaşadı.

Dengiz, "Devlet yetkililerimize güvendik, ellerinden geleni yaptılar. Herkese olabildiğince sağlıklı şekilde tahliye ettikleri için devletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel ilgi ve talimatı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Muğla milletvekillerinin desteğiyle beş gün süren çalışmanın ardından turizmcileri ülkeye getirmeyi başardıklarını kaydetti.

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Ukrayna, Bodrum, Rusya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Bodrumlu turizmciler Türkiye'ye geldi - Son Dakika


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