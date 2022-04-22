Son dakika haber! Ukrayna'daki uçak kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine bağlı Mykhailivka'da sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi bir askeri kargo uçağı düştü. Zaporijya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Uçak gerçekleştirdiği teknik uçuş sırasında düştü. Uçakta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Uçaktaki mürettebat sayısı ve düşme nedeni araştırılıyor. İlk incelemeler uçağın motorunun yandığını gösteriyor. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. - KİEV