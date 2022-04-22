Son dakika haber! Ukrayna'daki uçak kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukrayna'daki uçak kazasında 1 kişi öldü

22.04.2022 13:15
Son dakika haber! Ukrayna'daki uçak kazasında 1 kişi öldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine bağlı Mykhailivka'da sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi bir askeri kargo uçağı düştü. Zaporijya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Uçak gerçekleştirdiği teknik uçuş sırasında düştü. Uçakta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Uçaktaki mürettebat sayısı ve düşme nedeni araştırılıyor. İlk incelemeler uçağın motorunun yandığını gösteriyor. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

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Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor! Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor! Ukrayna'da AN-26 kargo uçağı düştü Ukrayna'da AN-26 kargo uçağı düştü

Zaporijya, Ukrayna, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ukrayna'daki uçak kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika


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