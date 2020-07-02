Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi - Son Dakika

Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla ilk gün Antalya'ya 949 turistin geldiğini belirterek, "Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla ilk gün Antalya'ya 949 turistin geldiğini belirterek, "Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var." dedi.

Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu" sorusuna yanıt
Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, bir süre önce Balıkesir'den Antalya Valiliğine atanan Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, gençlik ve çocukluk yıllarının Burdur'da geçtiğini, Teke yöresinin kültürünü yaşama imkanı bulduğunu söyledi.

Antalya'da turizm ve tarım noktasında önemli çalışmalar yapacaklarını aktaran Yazıcı, "Meslek hayatım boyunca eğitim, çocuklar, gençlik, dolayısıyla yoksullar her daim benim önceliğim oldu." ifadesini kullandı.

"Tarım ve turizmde iddialıyız"

Yazıcı, güzel bir şehre geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çalışmak için geldik. Ukrayna'dan dün itibarıyla turistler gelmeye başladı. İlk gün 949 Ukraynalı kentimize geldi. Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var. Ukrayna Büyükelçisi, tarım ürünlerini de buradan aldıklarını ifade etti. Biz tarımla ve turizmimizle iddialıyız. Bunları Büyükelçi de teyit etti. Kovid-19 vaka sayısı, nüfusumuza göre çok iyi. İzolasyon alanları da oluşturuyoruz. Otellerimiz hazır ama pandeminin psikolojisi dünyada henüz dağılmadı. Otellerimizin ciddi bir bölümü Sağlıklı Turizm Belgelerini aldı."

Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım da Vali Yazıcı'ya, AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

Antalya, Ukrayna, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi - Son Dakika

Son Dakika

23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor 23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 16:28 HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
10:00
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]