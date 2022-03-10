Son dakika haber... Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türkler ile Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ahıska Türkleri ve Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen aileler, savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu, yakınlarını ve iş yerlerini orada bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Ahıska Türklerinden Sabir Sait, AA muhabirine, Kiev'den geldiğini ve orada savaşın her geçen gün şiddetini artırdığını söyledi.

Sirenlerin sürekli çaldığı kentte artık vatandaşların zamanlarının büyük bir bölümünü sığınakta geçirdiğini ifade eden Sait, "Dışişleri Bakanımızdan, Konsoloslarımızdan Allah razı olsun. Bizlere çok yardımcı oldular. Ben tek başıma geldim, kurban olayım vatanımız, Allah razı olsun." dedi.

Sait, Kiev'de ticaretle uğraştığını, yıllarca yaptığı yatırımın savaş nedeniyle yok olduğunu sözlerine ekledi.

"Ukrayna vatandaşları ülkesini çok iyi savundu"

Ukrayna vatandaşı Kristina Konshyna, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Kiev'de sürekli bomba ve siren seslerinin duyulduğunu, özellikle de çocukların bundan çok korktuğunu anlatan Konshyna, "Durum orada gerçekten çok kötü. Biz geldik fakat büyükannemi orada bıraktığım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kiev'den gelen Orkun Gudu, yolcukları çok zahmetli geçse de Dışişleri Bakanlığının çok iyi organizasyon yaptığını, orada kalan insanları mağdur etmediğini dile getirdi.

Ukrayna vatandaşlarının ülkesini çok iyi savunduğunu, özellikle Kiev'de kalanların gerilla savaşına hazır olduğunu anlatan Gudu, Rusya'nın Kiev'e girmesi durumunda kayıplarının çok daha fazla artacağı yorumunda bulundu.