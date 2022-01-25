Son dakika haber! Ukrayna'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözlerine tepki - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, Ukrayna'nın en geri kalmış ülkeler arasında bulunduğu ve NATO'da yeri olmadığına ilişkin sözlerine tepki gösterildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milanovic'in sözlerine tepki dile getirildi.

Hırvatistan'ın Kiev Büyükelçisi Anica Dzamic'in bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kendisine, Milanovic'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve NATO'nun desteğine yönelik sözleri neticesinde Ukrayna'nın son derece büyük bir hayal kırıklığına uğradığı iletilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Milanovic'in sözlerinin, Ukrayna'nın Avrupa'daki geleceği için hayatlarını kaybeden insanların anısını rencide ettiğine değinilen açıklamada, "Hırvatistan Cumhurbaşkanının bu aşağılayıcı ifadelerinin kamuoyu önünde tekzip edilmesini ve gelecekte tekrarlanmamasını talep ediyoruz." denildi.

Milanovic, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söylemişti.

Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını belirten Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından sekiz yıl geçti. Ukrayna ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. Avrupa Birliği'nden de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi." ifadelerini kullanmıştı.