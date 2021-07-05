Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu, Ukrayna ve Avrupa'ya karşı bir silah" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy. Rusya'nın çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıma projesi olan Kuzey Akım 2'yi Ukrayna ve Avrupa için bir silah olarak nitelendirdi.

Rusya'nın, çıkarılan gazı Avrupa'ya taşımak adına geliştirdiği Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sert tepki geldi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 projesini ülkesi ve Avrupa için bir silah olarak nitelendirdi. Başkan Zelenskiy, "Şu anda Ukrayna için enerji alanında en büyük zorluk, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının tamamlanması ve başlatılmasıdır. Çalışmaya başlaması Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile ilgili değildir. Bu, Ukrayna'ya ve eminim ki gelecekte tüm Avrupa'ya karşı bir silah olacaktır" ifadelerini kullandı.

BATILI MÜTTEFİKLERE ÇAĞIRI

Zelenskiy Ukrayna siyasi forumunda yaptığı açıklamada, Batılı müttefikleri Ukrayna'yı geçerek Baltık Denizi'nde yılda 55 milyar metreküp gaz taşımayı hedefleyen projeyi hedef almaya çağırdı. Polonya, Ukrayna ve Baltık Ülkeleri ise Avrupa'yı Moskova ile işbirliğini durdurmaya çağırdı ve ABD'nin projeye karşı uyguladığı yaptırımları ise destekledi.

Öte yandan Ukrayna Gaz İletim Sistemi İşletmecisi (GTSOU) Başkanı Sergiy Makogon yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 projesinin başlatılması halinde Ukrayna ekonomisinin yılda 5 ila 6 milyar dolar kaybedeceğini, Rusya'nın gaz geçişini askıya alması durumunda ise Kiev'in 1,5 milyar dolar kaybedeceğini belirtmişti.

-İHA-