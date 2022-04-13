Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'ya karşı ağır silah desteği istedi - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'ya karşı ağır silah desteği istedi

13.04.2022 18:13

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yayınladığı video mesajla Rusya'ya karşı kullanmak üzere ağır silahlar istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yayınladığı video mesajla Rusya'ya karşı kullanmak üzere ağır silahlar istedi. Zelenskiy, grafiklerini yayınladığı videoda top parçalarından zırhlı araçlara, hava savunma sistemlerinden tanklara ve hatta savaş uçaklarına kadar ağır silah yardımı talebinde bulundu. Ukrayna Devlet BaşkanıZelenskiy, saldırıları durduramadıkları takdirde Rusya'nın bir imparatorluğa dönüşüp Avrupa için tehdit haline geleceğini ifade etti.

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'ya karşı ağır silah desteği istedi
Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'ya karşı ağır silah desteği istedi
Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'ya karşı ağır silah desteği istedi

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Ukrayna, Savaş, Silah, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'ya karşı ağır silah desteği istedi - Son Dakika


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