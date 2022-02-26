Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz" - Son Dakika

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkeden kaçtığı ve silah bırakma çağrısı yaptığı iddialarına karşılık paylaşım yaparak hakkında çıkan haberleri yalanladı. Sosyal medyadan halka seslenen Zelenskiy "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.