ANTALYA Müzesi'nde Ukraynaca sesli rehber hizmetinin açılışını yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalıları tatil için Antalya'ya davet etti.

Antalya Diplomasi Forumu'nun çalışmalarına katılmak amacıyla Antalya'da bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynaca sesli rehberinin açılışını yapmak üzere öğle saatlerinde Antalya Müzesi'ne geldi. Bakan Kuleba'yı, Müze Müdürü Mustafa Demirel karşıladı. Ukraynaca sesli rehberin açılışını gerçekleştiren Bakan Dmitro Kuleba, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukraynaca sesli rehberini bugün denediğini ifade eden Bakan Kuleba, "Yine dün büyük bir memnuniyetle Antalya'ya en fazla turistin Ukrayna'dan geldiğini öğrendim. Söz konusu sesli rehberler sayesinde Ukraynalı turistler hem güzel denizin keyfini yaşayacak, hem de Türkiye'nin sahip olduğu çok kadim tarihi yakından keşfetme ve öğrenme fırsatını yakalayacaklar. Ukrayna sesli rehberin olmasına müsaade eden Antalya Müzesi müdürüne teşekkür ederim" dedi.

Ukraynalıları Antalya'ya davet eden Bakan Kuleba, "Hem denizin keyfini sürmeye hem de buranın kültürünü öğrenmek için müzeye geldiklerinde mutlaka Ukraynaca sesli rehberini dinlemelerini istiyorum" dedi. Bir soru üzerine, "Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa, ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek" diyen Bakan Dmitro Kuleba, "Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz. Tek üzüldüğüm nokta o Ukraynalı turistlerin arasında olamamam. Çünkü yaz boyunca çalışacağım" diye konuştu.

BAKANDAN VİDEOLU DAVET

Bakan Kuleba, basın açıklaması sonunda asistanına cep telefonunu vererek, oturduğu bir tarihi eser koltuğunun üzerinden Ukrayna halkına seslendi. Bakan Kuleba, video olarak kaydedilen görüntülerde Ukrayna halkına sesli rehber hakkında bilgiler verdi. Görüntünün Ukrayna medyası ile paylaşılarak, Ukraynalıların Antalya'ya gelmesi yönünde teşvikte bulunulacağı kaydedildi.

Ukraynalı Bakan daha sonra müzeyi gezerek Ukraynaca sesli rehberi sayesinde eserler hakkında bilgi edindi.