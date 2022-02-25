Son dakika haber: Ukrayna, Gostomel Askeri Havaalanı'nı Rusların elinden geri aldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna, Gostomel Askeri Havaalanı'nı Rusların elinden geri aldı

25.02.2022 00:07
Son dakika haber: Ukrayna, Gostomel Askeri Havaalanı'nı Rusların elinden geri aldı

Bir son dakika haberine göre Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.

Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.

Rusya'nın saldırılarından sonra birçok stratejik noktaların ve tesislerin kontrolünü kaybeden Ukrayna en önemli havaalanlarından biri olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nı Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych, havaalanının geri kazanılması için Ukrayna askerlerinin gösterdiği çabanın sonuç verdiğini aktararak, "Artık (Rus saldırısını) geri püskürttük. Gostomel Havaalanı bizim! Rus çıkarma birlikleri imha edildi!" ifadelerini kullandı.

Rus birlikleri gün içinde başkent Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 10 kilometre uzaklıktaki Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nın kontrolünü ele almış, daha sonrasında Ukrayna askerleri havaalanını Rusların elinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ukrayna, Gostomel Askeri Havaalanı'nı Rusların elinden geri aldı - Son Dakika


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