Son dakika haber... Ukrayna İçişleri Bakanı: "Zaman algılarını kaybettik ancak onur duygumuzu kaybetmedik" - Son Dakika

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, ülkedeki durumun giderek zorlaştığını belirterek, "Dürüstçe söyleyebilirim ki ülkesini savunan herkes gündüz ve geceye dair zaman algılarını kaybetti, ancak hiçbiri onur duygusunu kaybetmedi." dedi.

Monastırskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısının 5. gününde olduklarına işaret ederek, ülkenin güneyi ve doğusunda çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Ulusal polis birimleri dahil herkesin savaştığını kaydeden Monastırskiy, polisin mevzilerden ayrıldığına dair haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Denis Monastırskiy, "Dürüstçe söyleyebilirim ki ülkesini savunan herkes gündüz ve geceye dair zaman algılarını kaybettiler, ancak hiçbiri onur duygusunu kaybetmedi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Monastırskiy, insani durumla ilgili de yerleşim yerlerinin, konutların tahrip edildiği birkaç "kritik yerin" bulunduğunu aktardı.

Bu yerleşimlerde yaşayan insanların tahliyesi için bir koridor sağlanması amacıyla Kızıl Haç'la görüştüklerini dile getiren Monastırskiy, savaş nedeniyle acil servis hizmetlerinin üzerindeki işin yüzlerce kat arttığını kaydetti.

Monastırskiy, "Ulusal Polis, insanlarla düşman araçlarının hareketi hakkında iletişim kuran Silahlı Kuvvetlere de çok yardımcı oluyor. Bu bilgiler, düşman teçhizatına isabetli darbeler indiren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine iletiliyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Monastırskiy, durumun giderek zorlaştığını sözlerine ekledi.