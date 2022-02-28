Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var"

28.02.2022 16:24

Son dakika gündem haberine göre - Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var" Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov'da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

- Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var"

KİEV - Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov'da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kenti ve çevresinde şiddetli çatışmalar gece saatlerinden bu yana devam ediyor. Harkov'daki son duruma ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, "Harkov ağır saldırı altında. Onlarca ölü yüzlerce yaralı var. Bu korkunç durumu tüm dünya görmeli" dedi.

Rusya'nın saldırıları başlamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilk saldıracağı yerlerden birinin Harkov olacağını ifade etmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var
Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var
Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var

YORUMLAR
500
Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi Ukraynalılar, Rus işgaline karşı bira fabrikasını molotof kokteyl fabrikasına çevirdi Sumy'de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor Sumy'de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Saldırı, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: 'Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var' - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:39:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement