Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı

26.02.2022 17:27
Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı

Son dakika haberler: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 24 Şubat'ta eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etmişti.

Unian haber ajansının haberine göre Bakan Monastırskiy, Kiev şehrinde gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını belirtti.

YORUMLAR
500
Zelenski: Ukrayna'nın AB üyeliği için kritik bir an Zelenski: Ukrayna'nın AB üyeliği için kritik bir an Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu (5) Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu (5)

Mühimmat, Ukrayna, Silah, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:25 "Koşullar ağır" diyerek reddedilen müzakerede Türkiye detayı!
17:16 Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Rus işgaline karşı şehirde hendekler kazılıyor
17:08 Son Dakika: Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması Ukrayna için son derece önemli
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 17:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement