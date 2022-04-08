Son dakika haber: Ukrayna: Kramatorsk saldırısında 4'ü çocuk 39 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna: Kramatorsk saldırısında 4'ü çocuk 39 kişi hayatını kaybetti (2)

08.04.2022 15:01

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dekhtyarenko, Facebook hesabından "Rasistler Kramatorsk'taki tren istasyonuna ateş açtı. 4'ü çocuk 39 sivil öldü." bilgisini paylaşarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.

Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

Rus güçlerce "Toçka-U" füzesiyle vurulduğu bildirilmişti

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmiş, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzelerinin sevkiyatı yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı.

Son dakika haber: Ukrayna: Kramatorsk saldırısında 4'ü çocuk 39 kişi hayatını kaybetti (2)
Son dakika haber: Ukrayna: Kramatorsk saldırısında 4'ü çocuk 39 kişi hayatını kaybetti (2)
Son dakika haber: Ukrayna: Kramatorsk saldırısında 4'ü çocuk 39 kişi hayatını kaybetti (2)

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Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var Kremlin: Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor Kremlin: Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor

Kramatorsk, Ukrayna, Donetsk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna: Kramatorsk saldırısında 4'ü çocuk 39 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ukrayna: Kramatorsk saldırısında 4'ü çocuk 39 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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