Son dakika haber! Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü

28.03.2022 19:41
Son dakika haber! Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü

Son dakika haberleri: Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından beri aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından beri aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Boyçenko, yaptığı açıklamada, Mariupol'un Rus güçlerince kuşatılmasının 27. gününde aralarında 210 çocuğun da olduğu toplam 5 bin Mariupollunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Boyçenko, kuşatma öncesi 140 bin, kuşatma sonrası ise 150 bin kişinin şehri terk ettiğini belirterek, halen Rus ordusunun kuşattığı Mariupol'da yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Şehirdeki apartmanların ve evlerin yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanlarda zarar gördüğünü vurgulayan Boyçenko, bombardımanlarda ayrıca şehirdeki 7 hastane, 3 poliklinik, 3 doğumevi, 7 üniversite, 57 okul, 70 kreş, 2 fabrika ve limanın da zarar gördüğünü kaydetti.

YORUMLAR
500
Ukrayna: Rusya'nın kuşattığı Mariupol'dan ayrılmak isteyen 160 bin sivil var Ukrayna: Rusya'nın kuşattığı Mariupol'dan ayrılmak isteyen 160 bin sivil var

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü - Son Dakika


Son Dakika
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 19:47:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement