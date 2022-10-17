Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı AA kameralarına yansıdı (3) - Son Dakika
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Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı AA kameralarına yansıdı (3)

17.10.2022 08:22

Gelen son dakika haberlerine göre Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi AA kamerasına yansıdı.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı AA kameralarına yansıdı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı AA kameralarına yansıdı (3) - Son Dakika
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