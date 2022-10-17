Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı AA kameralarına yansıdı (3) - Son Dakika

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