Son dakika haber! Ukrayna'nın Buça şehrinde savaşın acı izleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaştı.

Ukraynalı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, şehirde yaşanan savaşın acı izleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, ???????Buça sokaklarında sivil cesetlerinin bulunduğu görülüyor.

Ukraynalılar, Rus ordusunun şehri terk etmeden önce sivilleri katlettiğini öne sürüyor.

Görüntülerde, evlerin çatışmalar nedeniyle harabeye döndüğüne, dükkanların ise yağmalandığına ilişkin kareler yer alıyor.

Ukraynalı şarkıcı Kamaliya da Instagram hesabından, Buça'daki at çiftliklerinde dünya ve olimpiyat şampiyonu bazı atların Rus güçlerince kurşunlandığını, çiftliğe ise mayın döşendiğini ileri sürdü.

Buça Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, dün, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını duyurmuştu.