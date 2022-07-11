Son dakika haber: Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentine Rus hava ve topçu saldırıları artıyor

Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı ve cephe hattına yakın Bahmut şehri gittikçe artan Rus saldırıları sonucu ağır hasar alıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna'da süren savaşın en sıcak noktalarından biri olarak bilinen Donetsk cephesine yakın Bahmut şehrinin son durumunu görüntüledi.

Yoğun çatışmaların devam ettiği ve genelde her iki tarafın topçu sistemleri kullandığı cepheye yakın şehirde, Ukrayna ile Rusya güçleri arasında yapılan karşılıklı atışlar sonucu yükselen dumanlar görülüyor.

Savaş başlamadan önce yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı ama çatışmalar nedeniyle sivillerin yüzde 70'inin tahliye edildiği şehrin sokaklarında sık sık şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Rus güçlerinin, Luhansk bölgesindeki Lisiçansk kentini geçen hafta tamamen kontrol altına almasıyla cephenin daha da yakınlaştığı şehirde kalabilen insanlar evlerinden çıkmamayı tercih ediyor.

Saldırılar sonucu, konutlar, üniversite ve okullar, sanayi yapıları, market ve diğer altyapıların ağır hasar gördüğü Bahmut'ta, gece ve gündüz saldırı tehlikesi devam ediyor.

"Bahmut şehri yoğun atış altındadır"

Bahmut Polis İdaresi Basın Sorumlusu Binbaşı Pavlo Diaçenko, AA muhabirine bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sürdüğü cephenin Bahmut ilçesine daha da yakınlaştığını aktaran Diaçenko, "Bahmut şehri ve bölgesi düşman Rus güçlerince yoğun atış altındadır." ifadesini kullandı.

Rus kuvvetlerinin Bahmut ve çevredeki yerleşimlere yönelik saldırılarda ağırlıklı uzak mesafedeki uçaklardan fırlatılan füzeler ile topçu sistemleri kullandığına dikkati çeken Diaçenko, "Her gün saldırı oluyor. Her yeri vuruyorlar. Şehrin merkezi, sokakları, sivillerin yaşadığı yerleri, okullar ve üniversiteyi vurdular." diye konuştu.

Tahliyeler sürüyor

Savaş başlamadan önce şehirde 100 bine yakın insanın yaşadığını dile getiren Diaçenko, "Şehirde artık 30 bine yakın sivil kaldı. Her gün tahliyeler sürüyor. İnsanlara önceden tahliye programıyla ilgili bilgi veriliyor. Gönüllüler kendilerine haber veriyor. İsteyen tahliye ediliyor." dedi.

Yoğun çatışmaların yaşandığı cephe hattının şehir merkezinden 12 ila 15 kilometre uzaklıkta bulunduğunu kaydeden Diaçenko, tahliye olmayan ve evlerde kalanlardan dikkatli olmalarını istedi.

Diaçenko "Özelikle Bahmut'tan önce cepheye daha yakın bulunan Soledar ve Siversk kentlerinde durum daha kritik. Çok kısa bir süre önce oraya insani yardımı ulaştırdık. Altyapı tamamen hasar görmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.