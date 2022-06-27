Ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince dün akşamdan itibaren sabahın erken saatlerine kadar düzenlenen hava saldırıları sonucu şehirdeki altyapı ağır hasar aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi - Son Dakika

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