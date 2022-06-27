Son dakika... Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika... Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi

27.06.2022 11:14

Son dakika haber: Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehri ve bölgeye yönelik Rus hava saldırıları gerçekleştirildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehri ve bölgeye yönelik Rus hava saldırıları gerçekleştirildi.

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince dün akşamdan itibaren sabahın erken saatlerine kadar düzenlenen hava saldırıları sonucu şehirdeki altyapı ağır hasar aldı.

Harkiv sakinlerine göre, Rus hava saldırıları son günlerde önemli ölçüde arttı, şehrin çeşitli semtlerinde gece yarısı güçlü patlama sesleri duyuldu.

Saldırılarda iki sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Acil Servisi Genel Müdürlüğü Harkiv Bölge Şubesince yapılan yazılı açıklamada, Harkiv'e yakın cephe hattında bulunan Çuguyiv şehrinde, dün akşam saatlerinde düzenlenen Rus hava saldırılarında iki sivilin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi - Son Dakika
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