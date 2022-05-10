Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti

10.05.2022 22:49
Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk'un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk'un mirasının önemli olduğunu ifade etti. Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Makarovich'in tipik özelliğiydi" dedi.

"30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

Kravçuk, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı. Kravçuk'un en önemli kararları arasında1992'de Lizbon Protokolü'nü imzalaması ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.

(İHA)

Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti

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Ukrayna, Medya, Kiev, Sscb, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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