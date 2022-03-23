Son dakika haber | Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı

23.03.2022 03:24
Son dakika haber | Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı

Son dakika haberleri: Ukrayna polisi, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderilen sabotaj ekibini kontrol noktasından geçmeye çalıştıkları sırada kıskıvrak yakaladı.

Ukrayna polisi, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderilen sabotaj ekibini kontrol noktasından geçmeye çalıştıkları sırada kıskıvrak yakaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 28 gündür devam ediyor. Rusya tarafından eğitilen ve bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaşmayı başaran sabotajcılar başkent Kiev'de suçüstü yakalandı. Dikkatli ve uyanık Ukrayna'nın başkenti Kiev polisi, kontrol noktalarından geçmek isteyen 2 şahsı şüphe üzerine durdurdu. Üzerlerinde hiçbir evrak çıkmayan şahıslar, kim oldukları ve nerden geldikleri sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdi. Şüphe üzerine şahısların üzerinde yapılan aramada, sabotajcıların üstünde yapacakları görevlerinin yazılı olduğu bir defter ve Rusya'da kullanılan bir telefon hattı ele geçirildi. Daha sonra yere yatırılarak kelepçelenen şahıslar emniyete götürüldü. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı - Son Dakika


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