Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank kaybetti

20.03.2022 13:33
Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.??????????????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank kaybetti - Son Dakika
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