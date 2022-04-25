Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybetti

25.04.2022 11:37
Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-25 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 181 uçak, 154 helikopter, 884 tank, 2 bin 258 zırhlı araç, 411 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1566 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 201 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybetti - Son Dakika
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