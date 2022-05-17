Son dakika haber | Ukrayna: Rus ordusu 27 bin 900 askerini, 1235 tankını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Ukrayna: Rus ordusu 27 bin 900 askerini, 1235 tankını kaybetti

17.05.2022 12:30
Son dakika haber | Ukrayna: Rus ordusu 27 bin 900 askerini, 1235 tankını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 900 asker, 201 uçak, 167 helikopter ve 1235 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 900 asker, 201 uçak, 167 helikopter ve 1235 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 900 asker kaybettiği ve Ruslara ait 201 uçak, 167 helikopter, 1235 tank, 3 bin 9 zırhlı araç, 578 top, 198 roketatar ve 90 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 109 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 436 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 97 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.????????

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Kaynak: AA

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