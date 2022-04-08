Son dakika haber... Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti

08.04.2022 11:17
Son dakika haber... Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 19 bin askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 700 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 19 bin askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 700 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-8 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 19 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 700 tank, 1891 zırhlı araç, 333 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1361 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.???

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti - Son Dakika
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