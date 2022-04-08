Son dakika haber! Ukrayna: Ruslar Kramatorsk garını vurdu, 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukrayna: Ruslar Kramatorsk garını vurdu, 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var

08.04.2022 12:02
Son dakika haber! Ukrayna: Ruslar Kramatorsk garını vurdu, 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var

Son dakika haberleri: Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Demiryollarının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kramatorsk tren garına 2 füze isabet etti. İlk belirlemelere göre, 30'dan fazla sivil öldü, 100'den fazla sivil yaralandı." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna: Ruslar Kramatorsk garını vurdu, 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var - Son Dakika


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