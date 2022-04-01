Son dakika haber! Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü

01.04.2022 10:14
Son dakika haber! Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü

Son dakika haber: Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü - Son Dakika
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