Son dakika haber... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü

04.04.2022 09:47
Son dakika haber... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü

Son dakika habere göre Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu Zelenskiy, Merkel ve Sarkozi'yi Rus ordusundan kurtarılan Buça'ya davet etti Zelenskiy, Merkel ve Sarkozi'yi Rus ordusundan kurtarılan Buça'ya davet etti

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm
09:34 Sevgilisinin bilgisayarını açan kadın, gördüklerinden sonra düğünü iptal etti: İş arkadaşlarının çıplak fotoğraflarını saklıyormuş
09:32 Skandaldan kıl payı dönüldü! Ankaragücü-Eyüp karşılaşmasında file delik çıkınca ortalık karıştı
09:31 Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim
09:17 Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı öne sürülen Farah Zeynep Abdullah'tan cevap geldi: Ayıp ve uydurma bir haber
09:13 Dünya bu görüntülerle sarsıldı! Buça'da yaşananlar Srebrenitsa Katliamı'nı hatırlattı
09:08 Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum
09:03 Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu! 8 işyeri zarar gördü
09:01 Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu
08:52 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 09:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement