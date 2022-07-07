Son dakika haber: Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabilir

07.07.2022 16:29
Son dakika haber: Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabilir

Son dakika haber... Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rusya'nın yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rusya'nın yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

RBK Ukrayna sitesinde yer alan habere göre, Malyar, yerel televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zaporjiya yönünde en az 5 tabur taktik grubunu takviye ettiğini bildirdi.

Malyar, "Zaporjiya ve Novopavlovsk yönlerinde düşmanın Zaporjiya'ya bir saldırı gerçekleştirmesi veya birimlerimizi kuşatmak için Velika Novoselovka-Pokrovskoye yönünde sapma yapması söz konusu." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik Son dakika haber... Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik Türk demir çeliğine en büyük talep ABD'den Türk demir çeliğine en büyük talep ABD'den
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Ukrayna: Rusya, yakında Zaporjiya'ya yeni bir saldırı başlatabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement