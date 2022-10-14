Timoşenko ayrıca 13 Ekim'de Rus güçlerin Harkiv , Donetsk , Mıkolayiv, Dnipro , Zaporijya ile Herson bölgelerine düzenlediği saldırıların sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana 1620 yerleşimde tekrar kontrolün sağlandığını duyurdu - Son Dakika

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