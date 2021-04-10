Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rusya, Ukrayna ve Batı'yı korkutmak için sınırlarımıza asker yığıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rusya, Ukrayna ve Batı'yı korkutmak için sınırlarımıza asker yığıyor"

10.04.2021 22:25
Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanlığı:

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ve Batılı ülkeleri korkutmak amacıyla sınırlarına asker yığdığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ve Batılı ülkeleri korkutmak amacıyla sınırlarına asker yığdığını açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilim sürerken, iki ülkeden de duruma ilişkin sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Ukrayna yönetiminin, ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların çözümünü barışçıl yollarda aradığını bir kez daha vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı ve tüm Batılı ülkeleri korkutmak amacıyla Ukrayna sınırına asker yığdığını söyledi.

Taran açıklamasında, "Rusça konuşanların haklarının ihlali, Rusya için Ukrayna'ya yönelik agresifliği arttırma yolunda geçerli bir neden. Ukrayna ile Batı'yı korkutmak ve diplomatik görüşmelerde Ukrayna'yı etki altına almak için Rusya, sınırlarımızda askeri varlığını arttırıyor. Ukrayna ordusunun saldırı hazırlığında olduğu şeklinde bilinçli olarak yayılan yalan haberler ile Ukrayna karşıtı propaganda yapılıyor" dedi.

"RUSYA'NIN AMACI BİZİ AVRUPA YOLUNDAN GERİ DÖNDÜRMEK"

Taran bugün daha erken saatlerde yaptığı açıklamada da benzer ifadeler kullanmış, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırı yakınında ve geçici olarak işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarında artan askeri varlığının gerçek amacının Ukrayna'ya müzakere sürecinde tavizler verdirtmek ve Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu söylemişti. Taran ayrıca, "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek ve Ukrayna'yı kendi kontrolü altına alabilmek" sözlerini kaydetmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukrayna ve Batı'yı korkutmak için sınırlarımıza asker yığıyor

Ukrayna, Asker, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Rusya, Ukrayna ve Batı'yı korkutmak için sınırlarımıza asker yığıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Pasifik'te ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı Pasifik'te ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı Beşiktaşlı yöneticiden olay paylaşım! Polis haftası üzerinden G.Saray'a ilginç gönderme Beşiktaşlı yöneticiden olay paylaşım! Polis haftası üzerinden G.Saray'a ilginç gönderme Metroda fasulye ayıklayan kadın, sosyal medyada gündem oldu Metroda fasulye ayıklayan kadın, sosyal medyada gündem oldu Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Mesut'un Benzema paylaşımını, F.Bahçeli taraftarlar çok farklı yorumladı: Fener'e geliyor Mesut'un Benzema paylaşımını, F.Bahçeli taraftarlar çok farklı yorumladı: Fener'e geliyor         
23:20
Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor         
23:03
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama         
22:52
11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
22:40
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı         
22:17
Son Dakika: Türkiye'de 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi         
20:48
Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı         
20:18
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Akıl almaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akıl almaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı         
17:27
Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı         
15:27
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı         
12:14
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 23:39:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rusya, Ukrayna ve Batı'yı korkutmak için sınırlarımıza asker yığıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei