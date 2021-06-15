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Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı - Son Dakika

Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı

15.06.2021 17:09
Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı, System.String[]

Son dakika habere göre Ukrayna 17. Uluslararası Silah ve Güvenlik ve 12. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (AVIASVIT) başladı.

Ukrayna 17. Uluslararası Silah ve Güvenlik ve 12. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (AVIASVIT) başladı.

Fuarda 13 ülkeden 35 yabancı firma da dahil toplam 332 firma ürünlerini tanıtıyor.

Türkiye'den Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Menatek firmaları da fuarda stant açtı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türk firmalarının stantlarını gezdi ve yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Güldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin fuara katılımını görmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

İki ülke ilişkilerinde önemli başlıklardan birisinin savunma sanayi olduğunu belirten Güldere, "Ukraynalı yetkililerin firmalarımızın stantlarını ziyaret ettiğini görüyoruz. İki ülke arasındaki şirketlerin iş birliğine çok müspet bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güldere, satışın ötesinde ortak üretim ve üçüncü ülkelere ortak ihracat gibi Ukrayna ile Türkiye arasında yeni iş birliği başlıklarının da geliştiğine dikkati çekerek, bu fuarın verimli temaslara vesile olacağını söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy ve Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom Başkanı Yuri Gusev Türk stantlarını ziyaret etti ve Güldere ile görüştü.

Fuar 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı
Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı
Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı
Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı
Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı

Havacılık, Ukrayna, Silah, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı - Son Dakika


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