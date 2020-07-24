Son dakika haber... Ukrayna ve İsviçre Devlet Başkanları Ukrayna'daki çatışma bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından muhalifler tarafından kontrol altında tutulan bölgeyi İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskıy ziyaret etti.

Ukrayna'da 2014 yılında Rusya yanlısı muhalifler ile Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış ve Donbas bölgesi o tarihten beri muhaliflerin kontrolünde kalmıştı. Ülkede istikrarın sağlanması için uluslararası tarafların çabaları devam ederken Ukrayna'yı ziyaret eden İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga ülkede bir dizi temaslarda bulundu. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Luhansk bölgesindeki Kiev yönetimine ait topraklarda inşa edilen su tesislerinin açılışına katılan Sommaruga ülkesi tarafından Ukrayna'ya gönderilen insani yardım malzemelerini de teslim etti. Tesislerde gerçekleşen törenin ardından ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskıy ve İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga çatışma bölgesini ziyaret etti. Tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolündeki sınıra giden devlet başkanları burada incelemelerde bulundu.

MUHALİF MİLİSLER DEVLET BAŞKANLARINI UZAKTAN TAKİP ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskıy ve İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga, Donetsk nehri üzerinde bulunan ve muhalifler ile Kiev yönetiminin karşı karşıya kaldığı tarafsız bölgeyi ziyaret etti. Nehir üzerinde bulunan köprüden hala sivil giriş çıkışların sağlandığı görülürken Ukrayna ve İsviçre devlet başkanları yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeyi inceledi. Devlet başkanlarının incelemesi sırasında Rusya yanlısı muhalifler karşı taraftan liderlerin her hareketini izlerken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Liderlerin çatışma bölgesindeki temaslarına AGİT temsilcileri de eşlik etti. Gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Luhansk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, Kiev yönetiminin başka ülkelerden halk için gönderilen insani yardımların Donbas bölgesine geçişinin engellendiğini iddia etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)