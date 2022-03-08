Son dakika: Ukraynalı askerler için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika: Ukraynalı askerler için cenaze töreni düzenlendi

08.03.2022 17:56

Gelen son dakika haberlerine göre - Ukraynalı askerler için cenaze töreni düzenlendi Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattında hayatını kaybeden 3 Ukraynalı asker için Lviv'de bulunan Katolik kilisesinde cenaze töreni düzenlendi.

- Ukraynalı askerler için cenaze töreni düzenlendi

LVİV - Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattında hayatını kaybeden 3 Ukraynalı asker için Lviv'de bulunan Katolik kilisesinde cenaze töreni düzenlendi.

Rusya-Ukrayna savaşı 13. gününde sürerken, cephe hattından asker cenazeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak cephe hattında hayatını kaybeden 3 Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinde bulunan Katolik kilisesine getirilerek tören düzenlendi. Törene hayatını kaybeden askerlerin silah arkadaşları ve aileleri katılırken, askerlerin yakınlarının dışında çok sayıda Ukraynalı vatandaşın da törende yer aldığı görüldü. Törenin ardından askerlerin silah arkadaşları ve yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından askerlerin naaşları silah arkadaşlarının omzunda cenaze araçlarına bindirilerek uğurlandı.

Son dakika: Ukraynalı askerler için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika: Ukraynalı askerler için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika: Ukraynalı askerler için cenaze töreni düzenlendi

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Katolik, Ukrayna, Cenaze, Rusya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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