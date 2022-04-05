Ukraynalı çift, savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor - Son Dakika
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Ukraynalı çift, savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor

05.04.2022 15:58

- Ukraynalı çift, savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde savaşa rağmen ülkesini terk etmeyen Darina-Dmitry çifti, yardıma muhtaç olanlara gıda, ilaç ve kıyafet yardımında bulunuyor.

- Ukraynalı çift, savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor

MIKOLAYIV - Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde savaşa rağmen ülkesini terk etmeyen Darina-Dmitry çifti, yardıma muhtaç olanlara gıda, ilaç ve kıyafet yardımında bulunuyor.

Rusya'nın yoğun hava saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Mikolayiv şehrinde yaşayan Darina-Dmitry çifti, savaşa rağmen ülkeyi terk etmedi. Savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışan çift ihtiyaç sahiplerine gıda, ilaç ve kıyafet yardımlarını ulaştırıyor.

"Bir aydan fazla süredir eve gitmiyoruz"

Savaşın başından beri eve gitmediğini belirten Dmitry Polhoxchik, "Benim adım Dmitry, ben gönüllü olarak çalışıyorum, bir aydan fazla bir süredir eşim Darina'yla evde değiliz, sığınakları geziyoruz, barikatları geziyoruz, hastaneleri geziyoruz. Savaş bölgelerine gidiyoruz. İlaç, elbise yardımı yapıyoruz, ne yapabilirsek. İnsanlar bizden istiyor ve biz yardım ediyoruz. Çok fazla insani yardım talebi geliyor. Hastanelere gidiyoruz. Sivil nüfusu, askeri noktaları geziyoruz. Yani, yiyeceklere, ilaçlara, kıyafetlere kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya yardım ediyoruz. İnsani yardım istemek için çok şey talep ediyoruz ama her şeyi kendimiz satın alamayız. Şu anda ülkede bulunmayan bazı ilaçları alamıyoruz, çünkü savaş başladı, bazı ilaçlar yasaklandı, tedarik edilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

"24 saat insanlar için yardım topluyoruz"

Dmitry'nin eşi Darina Polhoxchik ise "Gönüllü olarak çalışıyorum, savaştan dolayı 1 aydan fazla süredir yardım karargahında yaşıyorum. Ben bu şekilde adlandırıyorum burayı. Yardım karargahında bize bir yer verdiler. Biz insanlara günde 24 saat yardım topluyoruz ağırlıklı olarak gıda ve ilaç. Korkunç şartları hepimiz biliyoruz. Bu nedenle insanlara yardım ediyoruz, elimizden geldiği kadar" diye konuştu.

Ukraynalı çift, savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor
Ukraynalı çift, savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor
Ukraynalı çift, savaşın başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor

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Ukrayna, Savaş, Rusya, İlaç, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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