Son dakika haber! UKRAYNALI KIZ KARDEŞLER: TÜRKİYE BİZİ SAVAŞIN İÇİNDEN ÇIKARDI - Son Dakika
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Son dakika haber! UKRAYNALI KIZ KARDEŞLER: TÜRKİYE BİZİ SAVAŞIN İÇİNDEN ÇIKARDI

27.03.2022 12:13
Son dakika haber! UKRAYNALI KIZ KARDEŞLER: TÜRKİYE BİZİ SAVAŞIN İÇİNDEN ÇIKARDI

Son dakika gündem haberi: RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile Türkiye'ye gelen Ukraynalı kız kardeşler Bohdana Khyizhniak ile Yevheniia Khyizhniak'da, Türkiye'nin kendilerini savaşın içinden çıkardığını söyledi.

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile Türkiye'ye gelen Ukraynalı kız kardeşler Bohdana Khyizhniak ile Yevheniia Khyizhniak'da, Türkiye'nin kendilerini savaşın içinden çıkardığını söyledi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da bulunan Türkler ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonu ile tahliye edilenlerin, Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişleri sürüyor. Türkiye'ye gelen ve gidecek yerleri olmayanlar ise Edirne'deki İl Göç İdaresi'nce hazırlanan misafirhanelerde konaklıyor.

'YAŞADIKLARIMIZI SÖZLERLE ANLATMAK ÇOK ZOR'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen kız kardeşler Bohdana Khyizhniak ile Yevheniia Khyizhniak, korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Bohdana Khyizhniak, Rus askeri harekatı sırasında yaşadıklarının sözlerle anlatılmasının zor olduğunu belirterek, "Kiev'den geliyoruz. Yaşadıklarımızı sözlerle anlatmak çok zor. Bombalama sesiyle uyandık. Yaşadıklarımızın, düşmanımın bile başına gelmesini istemem. Rusların içerisinde savaşın olduğuna inanmayanlar var, işte onlar Kiev'e gelip kendi gözleriyle görebilirler askerlerin ne yaptıklarını. Hiç kimsenin bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Şimdi İstanbul'da akrabalarım var, onların yanına gidiyorum. Annem Ukrayna'da kaldı, oradaki askerlere yardımcı oluyor. Babam da bir kaç sene önce vefat etmişti" dedi.

'TÜRKİYE OLMASAYDI BUGÜN ORADAN ÇIKAMAZDIK'

Yevheniia Khyizhniak da, "Akrabalarım, arkadaşlarım orada; gerçekten onlar için çok endişeleniyorum. İnşallah onlara bir şey olmaz. Türkiye'ye gerçekten çok minnettarız, bizi orada savaşın içerisinden çıkarttılar. Türkiye olmasaydı bugün oradan çıkamazdık, orada kalırdık? dedi.

'KOMŞUMU BOMBALADILAR'

Kiev'de halıcı dükkanı bulunan ve Türk vatandaşı olan Ahıska Türkü İlhan Mahmut, savaşın içinden geldiğini ifade ederek, 'Türkiye sadece biz Türklere değil, orada bulunan savaşta mahsur kalan herkese yardım elini uzattı ve onları otobüsle taşıyor, tahliye diyor. Çok kötü şeyler yaşadık, zor kaçtık oradan. Çünkü çok Rus askeri bombalıyordu bulunduğumuz yeri. Koridor açılınca oradan çıktık ve kurtulduk. Benim yan komşumu bombaladılar. Türkiye koridor açtı ve konsolosluğa ulaştık otobüslere binerek buraya geldik" şeklinde konuştu.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! UKRAYNALI KIZ KARDEŞLER: TÜRKİYE BİZİ SAVAŞIN İÇİNDEN ÇIKARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! UKRAYNALI KIZ KARDEŞLER: TÜRKİYE BİZİ SAVAŞIN İÇİNDEN ÇIKARDI - Son Dakika
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