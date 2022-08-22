Son dakika haber! Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

22.08.2022 00:16
Son dakika haber! Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Nakonechny'nin cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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