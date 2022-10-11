Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya'da dün gece 15 patlama oldu - Son Dakika
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Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya'da dün gece 15 patlama oldu

11.10.2022 10:37

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Zaporijya'da dün gece en az 15 patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Zaporijya'da dün gece en az 15 patlamanın meydana geldiğini söyledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülke genelindeki saldırılar sonucu ölü sayısının 19, yaralı sayısının ise 105 olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Rusya'nın eğitim kurumları, sağlık merkezleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade ederek, 'Rus teröristler bu gece yine Zaporijya'daki altyapı tesislerini roketlerle vurdu. En az 15 patlama tespit edildi. Hedefleri bir eğitim kurumu, bir sağlık merkezi ve konut binalarıydı' dedi.

ÜLKEDE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 12 ayrı bölgede ve Kiev'de düzenlenen saldırılarda can kaybının 19'a yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, 105 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonucu 30'dan fazla yangın çıktığı, Kiev, Sumy, Lviv, Ternopil ve Hmelnitski'de elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

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Kaynak: DHA

Zaporijya, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya'da dün gece 15 patlama oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya'da dün gece 15 patlama oldu - Son Dakika
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