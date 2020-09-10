Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi

Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğünün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık.

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğünün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'da temaslarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır- Bismil ve Diyarbakır- Mardin kara yolundaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Mardin ve Diyarbakır-Bismil inşaatlarının şantiyesinde bulunduklarını belirterek Diyarbakır genelinde Bakanlık olarak yürüttükleri projelere ilişkin gerekli istişareleri yaptıklarını söyledi. Devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi için talimatları verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Diyarbakır'ın hak ettiği değerli projeleri bir an önce bitireceklerini ve devam eden yeni ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin takibini yapacaklarını anlattı.

Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim alt yapısıyla ilgili olarak son 18 yılda 7 milyar 81 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kentte 2003'te sadece 44 kilometre yol varken şu anda 444 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, yüzde 909 artış olduğuna dikkati çekti.

Kara yolları yatırımı 16 kat arttı

Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde yapılan bölünmüş yol yatırımından sadece bahsediyorum. Hala Diyarbakır'da 417 kilometre devlet yolu 694 kilometresi il yolu olmak üzere 1111 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bu yol ağımızın 255 kilometresi bütüncül sıcak kaplamadır. Kentte kara yolu çalışmalarıyla 1993-2002 arasında 366 milyon lira harcama yapılmışken, 2003-2020 yılları arasında sadece bu tutarı 16 kat artırarak 5 milyar 715 milyon liraya yükselttik, sadece kara yolları yatırımları açısından." diye konuştu.

Diyarbakır'da şu an devam eden 9 önemli kara yolu yatırımının devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, bunların yaklaşık maliyetinin 1 milyar 231 milyon lira olduğunu aktardı.

Toplam uzunluğu 66 kilometre olan Diyarbakır-Mardin yol ayrımı, Bismil- Batman yolunun 39 kilometresinin tümünü sıcak karışım kaplamalı ve 27 kilometresini de sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladıklarını aktaran Karaismailoğlu, yolun önceki yıllarda tamamlanan bölümünün 39, çalışmalarının devam eden kesiminin 14,6 ve yeni ihale edilecek bölümünün 12,4 kilometre olduğunu anlattı.

Diyarbakır-Mardin ayrımı Bismil Batman yolunda kot farkının bulunduğu muhtelif kesimlerle Bismil şehir geçişinde çalışmalara başlandığını ifade eden Karaismailoğlu, "Söz konusu projenin 4 ila 20. kilometreleri arasındaki toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri devam ediyor. Proje tamamlandığında 2 nokta arasındaki ulaşım süresi 44 dakikadan 36 dakikaya inecek. Bölgede yaptığımız hava, kara ve demir yolları yatırımlarıyla birlikte diğer iletişim yatırımlarının üretim, istihdam, ticaret, eğitim ve kültür yönünden bölgenin canlanmasını sağlanmasına yönelik katkılarının meyvesini gördük ve görmeye de devam edeceğiz." dedi.

"Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak"

Tüm çalışanlarıyla hizmet siyasetini ilke edindiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Bakanlık olarak son 18 yılda her alanda olduğu gibi ulaşım ve iletişim alanında da durmak ve yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız toplantıda kentin merkezinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yanında Anıt Park, onun yanında eski stadyumun bulunduğu Millet Bahçesi, Sümerbank'ın bulunduğu şu an Sümerpark ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün bitişiğindeki camiyle birlikte karayolları lojmanları ve misafirhanesinin de bulunduğu 45 bin metrekarelik alan saydığım parklarla birlikte Millet Bahçesi'ne ilave edilmesi kararını aldık. İnşallah Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak. Kentin değerine değer katacak önemli bir projeyi inşallah 45 bin metrekarelik alanı Diyarbakır halkına hediye ediyoruz. Diyarbakırlılarımızın hizmetine sunacağız. Diyarbakırlılar çok güzel hizmeti hak ediyor. Bunun bilinci ve çabası içerisindeyiz. Devam eden projelerimizi bir bir bitirip milletimizin hizmetine sunacağız. Yeni ihtiyaçları planlayıp ve projelendirip bölgenin hizmetine sunacağız."

Adil Karaismailoğlu, Millet Bahçeleri, Diyarbakır, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Bahçede su kuyusu açmak isteyen 4 kişi göçük altında kaldı: 2 ölü Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli         
18:53
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor         
16:42
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
11:17
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı         
08:32
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 23:54:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei