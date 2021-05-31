Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklaması
Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev'in açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti. Azerbaycanlı mevkidaşı Reşat Nebiyev ile birlikte, Türk şirketlerinin gerçekleştirdiği karayolu ve demiryolu inşaatlarında incelemede bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi' - Son Dakika