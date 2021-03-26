Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti

26.03.2021 20:35
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa'daki temas ve açılışlarını tamamladıktan sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa'daki temas ve açılışlarını tamamladıktan sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.

Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunun temel atma töreni ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızıltepe ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile esnafları tek tek gezerek ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti.

Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Tepebaşı Mahallesi'ndeki halı motiflerinden yola çıkılarak yapılan halı motifli yolda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Yol üzerine karşılaştığı vatandaşların taleplerini de dinleyen Bakan Karaismailoğlu, Kızıltepe'deki ziyaretini tamamlamasının ardından AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından havalimanından uğurlandı. - MARDİN

Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti

Adil Karaismailoğlu, Kızıltepe, Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim 200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi 200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi         
18:48
MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi         
18:21
Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı         
17:37
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 20:58:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei