Bölgede hasar tespitlerine başlandığını aktaran Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, ilçede ormanlık alanda 31 Temmuz gecesi çıkan ve yüksek sıcak, düşük nem, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangında zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde inceleme yaptı - Son Dakika

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu