Karaismailoğlu: "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

17.03.2021 12:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Görevimiz Türkiye'nin dünya ile sosyal ve ekonomik açıdan bağlantılarını kurarken, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Görevimiz Türkiye'nin dünya ile sosyal ve ekonomik açıdan bağlantılarını kurarken, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak. Vatandaşlarımız için iş ve AŞ olmak. Bu gaye ile son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Genç Caddesi'nde esnafı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, binlerce yıl öncesine dayanan köklü tarihi ile geçmişten bugüne adeta bir zaman tüneli olan Bingöl'ün, farklı kökenlerin, dillerin, inanışların bir arada huzur içinde yaşayabileceğinin de en güzel kanıtı olduğunu söyledi.

Bu ülkenin zenginliği, güzelliği ve bükülmez bileğinin de ne olursa olsun birlikte yaşamaya olan adanmışlıktan geldiğini aktaran Karaismailoğlu, "Bu yüzden kirli oyunlarla, terörle, korkuyla üzerimize gelenler hiçbir zaman muvaffak olamıyorlar. Unutmayın ki bünyesi sağlam olana hiçbir hastalık, virüs zarar veremez. Biz de hem barışımızı ve toplumsal huzurumuzu koruyacağız hem de ekonomimizi güçlü tutacağız." diye konuştu.

Birlikte üretmekten, çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini, hizmeti her köye, her haneye taşıyacaklarını anlatan Karaismailoğlu, gençlere eğitim ve iş imkanları sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı kandırmaya kalkanlar geldikleri yere elleri boş dönecekler. Bizim, gözden çıkaracak tek bir evladımız yoktur. Biz bugün, dere, tepe, dağ, bayır geziyor, gece gündüz çalışıyorsak hep onlar bizden daha iyi yaşasın, bolluk, bereket içinde büyüsün diyedir. Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediyelerimizle, teşkilatımızla döktüğümüz alın teri, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek içindir. Bu yüzden gençlerimize kendimizi anlatmak, gelecek kaygılarına, dertlerine, tasalarına derman olmak teşkilatımız için çok önemlidir."

"Türkiye büyük fırsatların eşiğinde"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, 20 yıl öncesinin Türkiyesi ile karşılaştırılamayacak bir seviyeye geldiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bundan sonraki 20 yıl daha da büyük gelişmeler yaşayacaklarını kaydetti.

"Avrupa, Asya ve Afrika dünyada hem üretimde hem de ticarette söz sahibi haline geliyor. Bu 3 kıtanın tam ortasında yer alan Türkiye büyük fırsatların eşiğinde." diyen Karaismailoğlu, bakanlık olarak bu bilinçle hareket ettiklerini, yatırımları bu minvalde hayata geçirdiklerini bildirdi.

Tüm fırsatlara Türkiye'nin her köşesinde çağdaş bir ulaştırma ve haberleşme altyapısı ile hazır olmak için çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görevimiz Türkiye'nin dünya ile sosyal ve ekonomik açıdan bağlantılarını kurarken, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak. Vatandaşlarımız için iş ve AŞ olmak. Bu gaye ile son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık. Elazığ Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Fırat'ı köprülerle geçtik, Cudi Dağı'nı tünellerle deldik. İstanbul'dan Çin'e, Rusya'ya içinde ihraç mallarımızı taşıyan trenler gönderiyoruz. Kara yollarımız yetersizdi. Olanları da emniyetli değildi. Kara yollarında attığımız dev adımlarla bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi konforlu, güvenli, hızlı ulaşımla tanıştırdık."

Bingöl'de bölünmüş yol 225 kilometreye ulaştı

THY'nin dünyanın en büyük hava yolu markalarından olduğuna, 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerine, hava yolunu halkın yolu yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu yatırımlardan Bingöl'ün de nasibini aldığını aktardı.

Bugüne kadar Bingöl'ün ulaşım ve iletişim altyapısı için 19 yılda 6 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını bildiren Karaismailoğlu, 5 kilometre olan bölünmüş yolu 225 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, 3 milyar 650 milyon lira yatırım bedeliyle 6 kara yolu projesine de devam ettiklerini belirterek, bu projelerin en önemlilerinden biri olan Kuzey Çevre yolunda incelemelerde bulunacağını ifade etti.

Bingöl'ün sadece kara yollarının gelişmediğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm demir yolu hattını da yeniledik. Elazığ-Bingöl-Muş-Bitlis (Tatvan) arasındaki mevcut demir yolu, inşa edilen barajlar ve hidroelektrik santralleri nedeniyle bir başka noktaya taşınarak yeniden hizmete açıldı. 2013 yılında Bingöl'ü dünyaya bağlayan ve ekonomik gelişmesine büyük fayda sağlayan Bingöl Havalimanını açtık. Havalimanı ile Bingöl'ün leziz damak tatları, eşsiz balları, dağları, gölleri, Yolçatı Kayak Merkezi, Solhan'ın yüzen adaları hepsi nice yerli ve yabancı ziyaretçi ile çok daha kolay buluştu. İhmal edilmiş Bingöl'ü çok daha kolay ulaşılabilir ve erişilebilir bir şehir haline getirdik. Bingöl'ün ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artırdık. Bundan sonra da durmak yok, yola devam diyeceğiz. Geleceğin Bingöl'ünü sizlerle ve gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz."

Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Karaismailoğlu: Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık' - Son Dakika


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