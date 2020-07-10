Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te - Son Dakika

Muş'taki programlarının ardından Bitlis'e geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada partililer ve esnafla bir araya geldi.

Valilik ve Belediyeyi ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, burada AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu tarafından karşılandı.

Günceoğlu ile bir süre makamda görüşen Karaismailoğlu, daha sonra partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantının ardından çarşı merkezinde esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, ardından Ulu Cami önünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Karaismailoğlu daha sonra kentteki tarihi evleri ile Feyzullal El Ensari Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.