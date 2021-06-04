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Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması

04.06.2021 20:43
Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden birisi olarak tasarladıkları Filyos Limanı'nın şimdiden doğal gaz sevkiyatının ve ticaretinin merkezi olma konumu kazandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden birisi olarak tasarladıkları Filyos Limanı'nın şimdiden doğal gaz sevkiyatının ve ticaretinin merkezi olma konumu kazandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Filyos Limanı Açılışı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunan Türkiye'nin, kendilerine tarihi fırsatlar sunduğu gibi çok ciddi sorumluluklar da yüklediğini söyledi.

Bu sorumluluğun bilinciyle fırsatları aşa, işe, üretime ve ülke adına kazanca dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı geliştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, bu plan doğrultusunda, ulaşımın her modunda tamamlanan tüm projelerin Türkiye'yi dünyanın ticari koridorlarının "oyun kurucu ülkesi" konumuna getirme gayesi taşıdığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Avrasya'nın ticaret gölü olacak Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan ülkeye sağlanacak kazançları öngören vizyonla liman yatırımlarına hız vererek projeleri birer birer tamamladıklarına işaret ederek, dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştirildiğini, lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin bu konuda iddialı projeler ortaya koymasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, bu nedenle pek çok liman inşa ve genişletme projesini eş zamanlı olarak yürüttüklerini dile getirerek, "Son 19 yıl ulaştırma ve haberleşmede Türkiye'nin çağ atladığı bir döneme işaret etmektedir. Hükümetlerimiz döneminde kıyılarımızdaki liman sayısını 37'den 84'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılının ocak-mayıs döneminde, deniz yoluyla gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarını bir önceki döneme göre yüzde 14,3 artırarak 63 milyon 175 bin tonun üzerine çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Limanın çevresindeki doğal dokunun geliştirilmesi konusunda büyük bir ihtimam gösterdik"

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı ve Vadisi'nin, yüzlerce iş makinasıyla binlerce mesai arkadaşının 1765 gün boyunca gece gündüz çalışması sonucunda Zonguldak kıyısında hayata geçirildiğini kaydetti.

Bölgeyi ve ülkeyi bir adım daha ileriye taşıyacak "dev bir lojistik merkez" projesi olan Filyos Limanı'nda rıhtım ve geri saha inşaatını tamamladıklarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Limanımızda, 2 bin 450 metre ana ve 1370 metre de tali dalgakıran yer almaktadır. Ayrıca biri 14, diğeri de 19 metre derinliğinde olan toplamda 3 bin metrelik iki rıhtım bulunmaktadır. Limanımızdaki eksi 14 metrelik rıhtımda 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 110 bin detveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet verilecek. Ayrıca yine eksi 19 metrelik rıhtımımızda; 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ile 195 bin devtveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet sağlanacak. Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek Filyos Limanı'mızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur."

Bakan Karaismailoğlu, her projede olduğu gibi limanın çevresindeki doğal dokunun geliştirilmesi konusunda büyük bir ihtimam gösterdiklerinin altını çizerek, limana bakan yamaçlara bin adet ağaç dikildiğini söyledi.

"Liman, Batı Karadeniz'in kalkınmasına ivme kazandıracak"

Filyos Limanı'nın yapım aşamasından itibaren sondaj gemilerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Fatih sondaj gemimizin ülkemizi sevince boğan doğalgaz keşfinden sonra, 1132 metre uzunluğunda ve 14 metre derinliğindeki rıhtım ile birlikte 23,6 hektarlık geri saha alanlarımızı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına tahsis ettik. Kanuni gemimiz de kısa bir süre önce limanımızdan hizmet aldı. Ne mutlu bizlere ki ülkemizin en önemli lojistik üslerinden biri olarak tasarladığımız limanımız şimdiden doğal gaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olma konumu kazandı."

Bakan Karaismailoğlu, ticaret yollarının kesintisiz hizmet verebilmesi için Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesini demir yolu hatlarına bağlarken kara yolu kapasitesini de arttırdıklarını ifade etti.

Filyos Limanı'nın, önemli bir lojistik üs olarak, Karabük, Zonguldak ve Bartın ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesi'nin kalkınmasına da ivme kazandıracağına işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye, ulaştırma ve haberleşme alanında yatırımlarına var gücüyle devam edecek. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz. Projemizde emeği geçen tüm mühendis, teknisyen ve işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında attıkları her adımda liderliği ve desteğiyle her daim yanlarında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, Doğalgaz, Türkiye, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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