Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

12.04.2021 11:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, 3. Köprü gibi projelere karşı çıkanlarla Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hep aynı zihniyette olduğunu belirterek, "Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul dünyanın lojistik...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, 3. Köprü gibi projelere karşı çıkanlarla Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hep aynı zihniyette olduğunu belirterek, "Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul dünyanın lojistik vizyon projesidir. Kanal İstanbul ile Türkiye; dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Adil Karaismailoğlu, projeyle ilgili bilgiler verdi. Sözlerine demiryollarına yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek başlayan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün sizlerle birlikte, İstanbul'da devam eden önemli raylı sistem projelerimizden Bakırköy- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar metro hattı inşaatında incelemelerde bulunuyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yapılan bunca yatırımın ve dökülen alın terinin karşılığını şimdiden almak hepimiz için bir iftihar vesilesi olmalıdır. Çünkü bugüne kadar yaptığımız yatırımlar ülkemizin Gayri Safi Milli Hasılası'na çok önemli katkılar yapmıştır. Ayrıca projelerimiz sayesinde yılda 1 milyon 20 bin vatandaşımıza doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı sağlanmıştır. Demiryollarımızın toplam yatırımlarımız içindeki payı yüzde 18,6'dır. 202,2 milyar liralık bu meblağ ile hem yerel hem de bölgesel anlamda insan ve yük taşımacılığı alanında büyük bir iddia kazandık. Bütün bunlar olurken kent içi ulaşımda da raylı sistem projeleri gerçekleştirerek pek çok şehrimizde halkımızı, trafik çilesinden kurtaran, konforlu, hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifiyle buluşturmuş olduk. Türkiye'de onlarca yıl demiryollarımıza çivi çakılmamıştı ve mevcut hatlarımız ihmal nedeniyle kullanılamaz bir hale gelmişti" dedi.

Son 19 yılda, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demiryolu hattının tamamının yenilendiği ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'yi dünyada 8., Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi haline getirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Halen 3 bin 872 kilometre daha demiryolu yapımına devam ediyoruz. Ankara-Sivas ve Konya - Karaman Yüksek Hızlı Tren hattımızı yakın zamanda hizmete açacağız. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduk. Bu hat ile ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi. İlan ettiğimiz Demiryolu Reformu kapsamında tüm bu projeler hayata geçerken, milli ve yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturduk. Raylı sistem araç ve ekipmanlarını üreten ve ihraç eden konuma geldik. Demiryollarını üretim merkezlerine, sanayi bölgelerine ve limanlara bağlama yönündeki çalışmalara da özel bir önem veriyoruz" diye konuştu.

"BUGÜNE DEK, İSTANBUL'A 80 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE KENT İÇİ RAYLI KAZANDIRDIK"

Bugüne kadar, İstanbul'a 80 kilometrenin üzerinde kent içi raylı kazandırdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız tarafından yapılan Marmaray'dan günlük 500 bin yolcu taşıyoruz. İstanbul'da halen yapımı devam eden metro hatlarının toplam uzunluğu; 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız, Üsküdar Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistemi ile Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesinin toplam uzunlukları da 13,5 kilometredir. Şu anda sizlerle birlikte inceleme yaptığımız 8,4 kilometrelik Bakırköy (Sahil)-Bahçelievler-Güngören-(Bağcılar) Kirazlı Metromuz da büyük bir ihtiyacı giderecek. Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacak. Projemiz, Bakırköy Sahilden başlamak üzere; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere, 7 adet istasyona sahip olacaktır. İstasyonlarımızın çevresinde meydanlar oluşturarak, şehir planlaması açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Bu meydanlar istasyonların oluşturacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalara dönüşecekler. Hattımız yoğun yerleşim alanlarının altında zor bir bölgeden geçmektedir. Bugün itibariyle bütün sorunlar çözülmüş, çalışmalar hızla devam etmektedir. Bakırköy (Sahil)-Bahçelievler-Güngören-(Bağcılar) Kirazlı Metro hattımızın; Bakırköy (İDO) - İncirli istasyonları arası (yaklaşık 3,1 km çift hat) TBM Tünel imalatlarını tamamladık. İncirli Makas yapısının tamamlanması üzerine, TBM Tünel imalatı İncirli İstasyonundan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı. İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlerine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Metro inşaatının tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sının, istasyon betonarme işlerinin ise yüzde 47'si ve ray serimi işlerinin de yüzde 25'i tamamlandığı belirten Bakan Karaismailoğlu, "Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi 2022 yılı sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu metro hattımızla, mevcut Bağcılar(Kirazlı) - Başakşehir Hattının doğrudan Bakırköy Sahil ile bağlantısının yapılmasını ve diğer toplu taşıma modları ile entegrasyonlarını sağlayacağız. Ayrıca, planlanan hatlarla birlikte;

M3 Bağcılar (Kirazlı) - Olimpiyatköy - Başakşehir Metrokent-Kayaşehir Metro Hattı, Halkalı - Gebze, Marmaray Metro Hattı, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı ve M9 İkitelli - Ataköy Metro Hattı birbirine bağlanacaktır. 2021 yılı sonu itibariyle Kadıköy-Maltepe-Kartal-Pendik ilçeleri kesintisiz şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlanmış olacak. Böylelikle; raylı sistem projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır" dedi.

Projelerin her birinin halk için bir iş sahası ve istihdam olanağı olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahcelievler-Bağcılar (Kirazlı metrosunda bin 500 kişi, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul havalimanı metro hattımızda 5 bin kişi, Başakşehir- Çam ve Şakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir-metro hattımızda 3 bin kişi, Halkalı-Başakşehir - Arnavutköy- İstanbul Havalimanı metro hattımızda 3 bin kişi, Sabiha Gökçen- Pendik Tavşantepe Metro inşaatımızda 1 bin kişi olmak üzere toplam 13 bin 500'ü aşkın vatandaşımız sadece İstanbul'daki metro projelerimiz sayesinde iş sahibi olmuştur" dedi.

"MARMARAY'DA GÜNDE 500 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZ KULLANIYOR"

Marmaray'ı günde 500 bine yakın vatandaşın kullandığı kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Yine bakanlığımız tarafından yapılan Avrasya tünelinden 50 binin üzerinde araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim köprüsünden 60 binin üzerinde araç geçiyor" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL GÜNDELİK SİYASETİN ÜZERİNDE STRATEJİK BİR KONUDUR"

Kanal İstanbul projesine ilişkin de konuşan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul havalimanını yapmayın, 3. Köprüyü yapmayın, Kuzey Marmara Otoyolunu yapmayın, Avrasya tünelini yapmayın, hatta Boğaziçi köprüsünü yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü yapmayın, şeklinde dayatmaları unutmadık. O zaman onların dediklerine boyun eğseydik ne İstanbul Havalimanı ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne kuzey Marmara Otoyolu ne Avrasya Tüneli olurdu. Bu projelere karşı çıkanlarla kanal İstanbul'a da karşı çıkanlar hep aynı zihniyet. Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul dünyanın lojistik vizyon projesidir. Kanal İstanbul ile Türkiye; dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler, siyasi çekişmeleri değil, halka hizmeti esas alıyoruz. Çünkü biz halka hizmeti, 'Hakka hizmet' olarak görüyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun. İhtiyaçlarını, endişelerini çok iyi biliyoruz. Bakanlık olarak, var gücümüzü ve irademizi her zaman İstanbul'u imar ve inşa etmek üzere kullanacağız. Çünkü İstanbul devlet aklı ile hareket edilerek, geleceğe büyük bir titizlikle taşınması gereken bir şehirdir" şeklinde konuştu.

(Volkan Kayalar/İHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Bağcılar, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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