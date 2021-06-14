Bakan Karaismailoğlu, "Bahçem" satış merkezinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Ulaştırma altyapı projelerinde hedefimiz bu. Doğaya, çevreye sahip çıkarak inşallah bu projeleri bir bir hayata geçireceğiz." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Adapazarı ilçesindeki Ormanpark'ta yapılan "Bahçem" satış merkezinin açılışında konuşan Karaismailoğlu, gerçekleştirdikleri projelerde yeşili ve doğayı korumanın önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, ulaşım ne kadar konforlu ve güvenli hale getirilirse oradaki tarım ve turizmin de o derece geliştiğini vurguladı.

Son 19 yıldır 28 bin 200 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağı yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Bu bölünmüş yol ağında yaptığımız işletmede taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yaptığımız konforlu, güvenli yollar sayesinde her yıl binlerce can kurtarılıyor aslında. Yaptığımız işin sorumluluğu, kıymeti, burada çok daha net anlaşılıyor." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli projeleri vatandaşlara kazandıracağız"

Bakan Karaismailoğlu, mesafeleri kısaltan, sevenleri birleştiren yollar sayesinde yakıt ve zamandan milyonlarca dolar ve özellikle egzoz emisyonundan önemli tasarruflar sağladıklarını vurgulayarak, "Projelerimiz devam ediyor. Özellikle raylı sistemler konusunda doğaya ve çevreye duyarlı projelerimiz sayesinde inşallah hem ülkemiz gelişecek hem çok önemli projeleri hayata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli projeleri vatandaşlara kazandıracaklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hep söylediğimiz bir şey var; dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Ulaştırma altyapı projelerinde hedefimiz bu. Doğaya, çevreye sahip çıkarak inşallah bu projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Projenin Sakaryalılara ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Bahçem ve diğer projeler hakkında bilgi verdi.

Açılışın ardından iç ve dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ürünlerinin satışının yapılacağı Bahçem'i gezen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.