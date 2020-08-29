Son dakika haber | 'Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz'
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur."
(İHA)
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