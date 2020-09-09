Son dakika haber... Ülkücü gençler, İzmir'de 'İstiklal için Kararlılık Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

İZMİR'in Gündoğdu Meydanı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ülkücü gençler tarafından 'İstiklal için Kararlılık' yürüyüşü düzenlendi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, " Türkiye'nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit etme küstahlığını gösteren Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki; yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır ve teyakkuzdadır. Tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır" dedi.

Geçen günlerde açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 adanın statüsünün tekrar değerlendirmesini istedi. Bahçeli'nin talimatıyla İzmir'de, ülkücü gençler tarafından 'İstiklal için Kararlılık' yürüyüşü düzenlendi. İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'de Yunan askerinin denize döküldüğü yer olan Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte; 12 adayı temsilen 12 yürüyüş korteji oluşturuldu. Her grupta 81 ilden 81 genç görevlendirildi. Korteje katılan gençler, bir gün önce testten geçirilirken, yürüyüşte ise maske ve sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda sona erdi. MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu ve partililer de yürüyüşe katıldı.