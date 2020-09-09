Son dakika haber... Ülkücü gençler, İzmir'de 'İstiklal için Kararlılık Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

İZMİR'in Gündoğdu Meydanı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ülkücü gençler tarafından 'İstiklal için Kararlılık' yürüyüşü düzenlendi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, " Türkiye'nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit etme küstahlığını gösteren Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki; yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır ve teyakkuzdadır. Tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır" dedi.
Geçen günlerde açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 adanın statüsünün tekrar değerlendirmesini istedi. Bahçeli'nin talimatıyla İzmir'de, ülkücü gençler tarafından 'İstiklal için Kararlılık' yürüyüşü düzenlendi. İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'de Yunan askerinin denize döküldüğü yer olan Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte; 12 adayı temsilen 12 yürüyüş korteji oluşturuldu. Her grupta 81 ilden 81 genç görevlendirildi. Korteje katılan gençler, bir gün önce testten geçirilirken, yürüyüşte ise maske ve sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda sona erdi. MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu ve partililer de yürüyüşe katıldı.'YUNANİSTAN KURAL TANIMIYOR'Yürüyüşün ardından konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Yunanistan'ın hukuksuzluk yaptığını söyledi. Yıldırım, "Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gerçekleştirdiğimiz 'İstiklal için Kararlılık Yürüyüşü'nün' gayesi, Yüce Türk Milleti'nin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak, ülkemizin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmaktır. 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken adalar, Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır. Bu, kural tanımazlığın apaçık göstergesidir. Bugüne kadarki diplomatik temaslar ve uzlaşma çabaları fayda sağlamamıştır. Yunanistan geçmişte olduğu gibi gayri ciddi tutum ve davranışlarıyla karaktersizliğini gün yüzüne çıkarmış, ikiyüzlülük ve alçaklıkta tavan yapmıştır. Yunanistan'ın, muhasım ülkelerin arkasına saklanıp haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp istiklal arayışına çıkması haydutluktur" dedi.'YUNAN HÜKÜMETİ AKLINI BAŞINA ALMALI'Yürüyüşün Yunanistan'a uyarı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Yükselen tansiyonun bölgede çatışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek olan Yunanistan'ın bundan sonraki tutumudur. Yunan hükümeti aklını başına almalıdır. Aksi halde günah, Türk milletinden gitmiş olacak. Türkiye'nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit etme küstahlığını gösteren Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki Yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır ve teyakkuzdadır. Tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır. Gündoğdu Meydanı'ndan açıkça ifade ediyoruz ki bu yürüyüş, Ege ve Akdeniz'de çevremizi kuşatmak isteyen küstah Yunanistan'a, Türk gençliğinin uyarısıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle, 'Yunanistan'ın, denize dökülme isteği kabarmıştır. Türk milleti, mavi vatanın istiklaline baş koymuştur ve milli yemininden asla vazgeçmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef ve gayesini gerçekleştirecek olan Türk gençliğidir. Bu yürüyüşün hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:49 - Kaynak: DHA
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