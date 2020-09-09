Son dakika haber... Uludağ'daki cinayet anı kameraya yansımıştı...Tuvalet cinayeti sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haber... Uludağ'daki cinayet anı kameraya yansımıştı...Tuvalet cinayeti sanığı hakim karşısında

Son dakika haberi: Uludağ'daki cinayet anı kameraya yansımıştı.

Uludağ'daki cinayet anı kameraya yansımıştı...Tuvalet cinayeti sanığı hakim karşısında

BURSA - Uludağ'da, 2 grup arasında 'tuvalet ücreti' tartışması üzerine çıkan ve Yusuf Kösedağ'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçen yıl şubat ayında, Uludağ birinci oteller bölgesinde meydana geldi. Kayak kiralama işi yapan Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. arasında, iddiaya göre, 2 liralık tuvalet ücretinin ödenmemesi sebebiyle kavga çıktı. Olayın ardından kayak kiralama işi yapan yaklaşık 40 kişilik grup, özel güvenlik görevlilerinin konakladıkları otelin kafeteryasını bastı. Burada çıkan silahlı kavgada, özel güvenlik görevlilerinden Mustafa Sancar'ın ateşlediği tabancadan çıkan mermi, kayak kiralama işi yapan Yusuf Kösedağ'a isabet etti. Kösedağ hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Sancar tutuklandı, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Mustafa Sancar ile tutuksuz sanıklar Emrah Ç. (22), Erol B. (35), Ferit S. ve Taner S.'nin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mustafa Sancar'ın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar gelmedi.

Duruşmada şahit olarak dinlenen jandarma görevlileri, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, güvenlik tedbiri alarak, tarafları ayırmaya çalıştıklarını, kimin ateş ettiğini görmediklerini söyledi. Sancar, "Gruptan üzerime sandık, tahta parçası, demir sopalar atılıyordu. Murat Turan'ın darbe aldığını, birilerinin demirle vurduğunu gördüm. O sırada silah atılmaya başlandı. Kaçarken ayağım kaydı, sersemledim. Silahımı hedef gözetmeden ateşlemiş oldum. Otelin camları kırıldı. Vefat eden kişiyi tanımıyorum ve husumetin yoktur" savunmasını tekrarladı.

Müşteki Hikmet Santır da, "Uludağ'da kar motoru kiralama işi yapıyorum. Akşam üzeri 20.30 sıralarında iş yerini kapattıktan sonra Bursa'ya geldim. Saat 21.30 gibi telefon çaldı, arkadaşım dağda kavga olduğunu söyledi. Kavga eden gruplar için daha önce de arabuluculuk yapıp barıştırmıştım. Yine arabuluculuk yapmak için Uludağ'a çıktık. Oraya gittiğimizde Yahya hocanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiğini söylediler. İki grup birbirinin üzerine yürüyünce kavga etmeyin diye önlerine geçtim. Bağırdığım sırada vuruldum. Beni Mustafa Sancar vurdu. Olayla ve karşı taraftaki grupla alakam yoktur. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık Mustafa Sancar ise, "Vefat eden şahıs ve Hikmet Santır ile husumetim yoktur. Hedef gözeterek hareket etmedim. Jandarmaya da mukavemette bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Son dakika haber... Uludağ'daki cinayet anı kameraya yansımıştı...Tuvalet cinayeti sanığı hakim karşısında

Cinayet, Uludağ, kavga, Hakim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Uludağ'daki cinayet anı kameraya yansımıştı...Tuvalet cinayeti sanığı hakim karşısında - Son Dakika

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Son Dakika

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